Actualidade

A Coreia do Norte está a instalar uma plataforma para que os observadores possam acompanhar o desmantelamento público do centro de testes nucleares.

Segundo a página online 38North, especializada em Coreia do Norte, as imagens de satélite da base nuclear Punggye-ri revelam a construção do que parece ser "uma plataforma de observação" para que se possa assistir ao desmantelamento das portas norte e oeste do centro.

Os especialistas, que assinalaram há dias que o desmantelamento do centro de testes nucleares está "muito avançado", confirmam agora os preparativos para a visita dos observadores e jornalistas estrangeiros (de Estados Unidos, China, Reino Unido, Rússia e Coreia do Sul) que vão ser testemunhas do encerramento definitivo da base, entre 23 e 25 de maio.