Venezuela/Eleições

Os Estados Unidos qualificaram hoje de "ilegítima" a eleição presidencial na Venezuela, em que Nicolas Maduro procura a reeleição num escrutínio boicotado pela oposição.

"As supostas eleições que se realizam hoje na Venezuela não são legítimas", escreveu a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, na sua conta no Twitter.

"Os Estados Unidos estão ao lado dos países democráticos por todo o mundo que apoiam os venezuelanos e o seu direito a eleger os seus representantes através de eleições livres e justas", acrescentou.