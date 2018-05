Actualidade

O bispo de Leiria-Fátima, cuja nomeação para cardeal foi hoje anunciada pelo papa Francisco, disse estar envolvido na reforma da Igreja, considerando que "é necessária" e "para levar para a frente".

"Estou envolvido. Acho que era necessário e que é para levar para a frente. E mesmo quando me despedi dele [papa Francisco] aqui em Fátima, disse assim: 'Santo padre, a reforma da igreja é para levar para a frente'. E ele disse-me: 'Sim, é para levar para a frente'", afirmou à Lusa, António Marto, após ter sabido que foi hoje nomeado pelo papa para o Conselho dos Cardeais.

"Este papa está a levar para a frente uma reforma da igreja, para que seja mais evangélica. A igreja serva, pobre, a igreja de portas abertas para todos, a igreja que oferece a misericórdia do Senhor em todas as situações. Isto é a marca do pontificado. Uma igreja que estende pontes para todos os lados, e que não vive fechada em si, que não é autorreferencial, que não está a contemplar o seu umbigo, que não está fechada só nos seus problemas internos, mas que procura construir um mundo melhor", acrescentou.