O secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, anunciou hoje a suspensão temporária das tarifas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio provenientes da China, confirmando a existência de um "consenso" entre as partes envolvidas.

"Acordámos suspender as tarifas até executarmos um novo quadro", assegurou Steven Mnuchin, em declarações à cadeia de televisão Fox News.

A mesma informação também já foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que disse à agência Xinhua que os dois Governos acordaram "não se envolver numa guerra comercial".