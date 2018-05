Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se hoje "satisfeito" com o sexto lugar na corrida de Moto2 do Grande Prémio de França de motociclismo de velocidade, que lhe permitiu ascender ao segundo lugar do Mundial, após cinco provas.

O piloto de Almada, que já anunciou a sua promoção para o MotoGP, recuperou do 10.º posto da grelha para o quinto, no final da primeira voltou e, depois, rodou entre o quinto e o sétimo lugares, fechando a corrida em Le Mans na sexta posição.

"Estou satisfeito com o nosso sexto lugar, porque melhorámos comparativamente ao ano passado e porque estamos em segundo na classificação geral, o que é importante", referiu no final o piloto luso, citado pela sua assessoria de imprensa.