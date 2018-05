Actualidade

O líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, anunciou hoje um acordo com o Movimento 5 Estrelas (antissistema) sobre a composição do próximo governo e o nome do primeiro-ministro, a apresentar na segunda-feira ao Presidente italiano.

"Chegámos a acordo sobre o chefe e os ministros do governo e esperamos que ninguém vete uma escolha que representa a vontade da maioria dos italianos", anunciou Salvini, acrescentando que nem ele nem o líder do M5S, Luigi di Maio, serão primeiro-ministro.

Salvini precisou que o acordo vai ser apresentado na segunda-feira ao Presidente, Sergio Mattarella.