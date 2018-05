Actualidade

O líder da Liga (extrema-direita) italiana, Matteo Salvini, considerou hoje "inaceitáveis" as advertências do ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, sobre a importância do respeito dos compromissos de Itália para a estabilidade do euro.

"Um ministro francês 'advertiu' o futuro governo: não mudem nada ou terão problemas. Mais uma invasão de terreno inaceitável", escreveu Salvini no Twitter.

"Não pedi os votos e a confiança para continuar na via da pobreza, da precariedade e da imigração. Os italianos primeiro!", acrescentou.