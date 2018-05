Actualidade

O líder da esquerda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, defendeu hoje a legitimidade das eleições presidenciais na Venezuela e descreveu como "fantoches" dos Estados Unidos os países que solicitaram a sua suspensão.

Em entrevista aos meios de comunicação social "LCI" e "RTL", Mélenchon insistiu que a data das eleições foi acordada com a aprovação do ex-presidente do governo espanhol, o socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Segundo afirmou, "não é verdade que a oposição boicotou, porque há três outros candidatos" além do presidente cessante e favorito, Nicolas Maduro, e as eleições acontecem a partir da plataforma da oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD).