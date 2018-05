Sporting

O Tribunal do Barreiro deu hoje por concluído os trabalhos no âmbito da inquirição de 23 envolvidos nos incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, prosseguindo na segunda-feira as alegações dos advogados dos arguidos sobre as medidas de coação.

Os trabalhos, que tiveram início às 14:00, foram suspensos por volta das 16:40 e irão ser retomados na segunda-feira, pelas 09:30, disse aos jornalistas o advogado Pedro Madureira, que representa três dos arguidos envolvidos.

Pedro Madureira referiu que na sessão de segunda-feira o juiz de Instrução Criminal irá prosseguir com audição dos advogados sobre as medidas de coação a aplicar, sendo que durante o dia de hoje apenas um teve oportunidade de o fazer.