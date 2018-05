Actualidade

O secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), Manuel Barbosa, saudou hoje a nomeação do bispo de Leiria-Fátima, António Marto, como cardeal da Igreja Católica, anunciada pelo papa.

"É com grande alegria que acolhemos a notícia da nomeação de D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima e vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, como cardeal da Igreja Católica", assinala o porta-voz do episcopado católico citado pela agência Ecclesia.

"A sua nomeação pelo Papa Francisco é um reconhecimento do seu fecundo ministério episcopal na Diocese de Leiria-Fátima, no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e na Igreja em Portugal", continua.