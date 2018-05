Taça Portugal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve hoje 22 pessoas nas imediações do estádio nacional, no Jamor, onde se disputou a final da Taça de Portugal em futebol, e interveio nas bancadas para tentar minimizar riscos.

Num balanço feito às 20:00, o comissário da PSP Tiago Garcia explicou que a intervenção na bancada do Sporting, depois do segundo golo do Desportivo das Aves, aos 72 minutos, teve como objetivo minimizar riscos.

"Na bancada não houve confusão, o que fizemos foi reforçar a zona dos grupos organizados de adeptos do Sporting para tentar minimizar o risco no caso de alguns adeptos mais descontentes com o resultado, ou com a equipa, tentar entrar no relvado, o que não veio a acontecer", explicou Tiago Garcia, em declarações à agência Lusa.