Taça de Portugal

Algumas centenas de pessoas estão concentradas junto ao estádio do Desportivo das Aves, para saudar a equipa que domingo conquistou a Taça de Portugal de futebol e viaja desde a capital.

Com a maior parte da população da Vila das Aves também ainda a fazer a viagem de regresso para a localidade, depois de ter assistido à partida no Jamor, a festa está ser feita já por mais de duas centenas de pessoas, que aguardam a chegada dos jogadores, prevista para as 01:30.

Para já, a animação no local está cargo de um DJ, que numa improvisada 'fan zone' junto ao recinto, com algumas barracas de comidas e bebidas, vai mantendo a pequena multidão entretida com música e cânticos alusivos à conquista do troféu.