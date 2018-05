Actualidade

A chuva, as oscilações nas temperaturas mínimas e máximas e as neblinas ou nevoeiros matinais vão fazer-se sentir ao longo da semana, disse à agência Lusa o meteorologista Bruno Café.

"Nos últimos dias tivemos instabilidade no interior com aguaceiros mesmo fortes que levaram à emissão de avisos para alguns distritos do continente.(...)Esta semana vamos ter aguaceiros e algumas oscilações no que diz respeito às temperaturas", disse.

Segundo o meteoroogista da Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje está previsto céu muito nublado apresentando-se muito nublado na faixa costeira ocidental e no interior da região sul e neblinas e nevoeiros matinais que deverão dissipar durante a manhã.