Venezuela/Eleições

O ex-Presidente cubano Raul Castro felicitou Nicolás Maduro pela reeleição como chefe de Estado da Venezuela, no domingo, para um novo mandado de seis anos.

"Com orgulho revolucionário, envio-te, em nome do Partido Comunista de Cuba e no meu próprio, as mais calorosas felicitações pela tua transcendental vitória eleitoral", de acordo com a missiva, divulgada pelo ministro de Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza.

"O valoroso povo venezuelano deu, novamente, mostra da lealdade e compromisso com a revolução bolivariana e chavista", acrescentou Castro, numa referência ao antigo Presidente venezuelano Hugo Chávez (1999-2013).