As Filipinas afirmaram hoje estarem a tomar "ações diplomáticas apropriadas" para proteger as suas reivindicações no mar do Sul da China, na sequência de um exercício da força aérea chinesa de simulação de ataques contra alvos navais.

O Governo filipino está empenhado na proteção de "todos os centímetros" do seu território, mas não tenciona confrontar-se com a China, por "estar em desvantagem" em relação a Pequim, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros das Filipinas.

"Embora a linguagem apropriada seja de condenação ou preocupação" a resposta deve ser dada "através dos canais diplomáticos", indicou. "Estamos a adotar uma abordagem diferente para evitar quaisquer inconvenientes e desafios", acrescentou.