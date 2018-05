Actualidade

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, anunciou hoje que vai investir até 35 mil milhões de dólares na industrialização do continente e avisou que "atirar dinheiro para o problema" não chega.

"A questão de como financiar a industrialização [num contexto de crescimento fraco das economias e de dívida pública excessiva] é fundamental, e uma das questões em que podemos ajudar é na capacidade de dar aconselhamento informado, dizer o que funcionou e não funcionou e não repetir erros, o que às vezes até é mais importante que simplesmente atirar dinheiro para o problema", defendeu Adesina.

Num pequeno-almoço com os jornalistas em Busan, na Coreia do Sul, que marcou o arranque dos Encontros Anuais do BAD, Adesina disse que, nos próximos dez anos, "o BAD espera investir entre 30 a 35 mil milhões de dólares para financiar a industrialização" e acrescentou que "esse investimento pode ser alavancado até 65 mil milhões de dólares".