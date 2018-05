Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,29% para 5.732,23 pontos.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma descida de 0,67% no índice PSI20, que ficou em 5.715,42 pontos, seguindo o rumo negativo das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma ficou inalterada. O BCP liderou as quedas com uma descida de 4,16% e a EDP liderou as subidas com um ganho de 1,68%.