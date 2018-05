Actualidade

Dois montanhistas morreram a tentar escalar o monte Evereste, o pico mais alto do mundo, situado no Nepal, disseram hoje as autoridades nepalesas.

Membros das equipas de expedição relataram que o alpinista japonês Nobukazu Kuriki, de 35 anos, morreu hoje e que Gjeorgi Petkov, da Antiga República Jugoslava da Macedónia, de 63, morreu no domingo.

Kuriki era um alpinista de renome, que já escalou muitas montanhas e feito várias tentativas para chegar ao topo do Everest. O nipónico nunca foi bem sucedido nas suas tentativas, tendo mesmo perdido a maioria dos dedos, em 2012.