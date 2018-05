Actualidade

O ministro da Cultura felicitou hoje todos os representantes do cinema português que estiveram presentes no Festival de Cinema de Cannes, em especial os cineastas João Salaviza e Gabriel Abrantes, premiados na edição deste ano.

Numa nota enviada às redações, Luís Castro Mendes felicita particularmente João Salaviza, que mereceu o Prémio especial do Júri da secção competitiva Un Certain Regard, pela obra "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos", e Gabriel Abrantes, vencedor do Grande Prémio Nespresso, atribuído pelo júri da La Semaine de La Critique, pelo filme "Diamantino", correalizado com Daniel Schmidt.

"O cinema português esteve fortemente representado no Festival de Cannes de 2018, com nove filmes presentes na seleção oficial e em programas paralelos", sublinha Luís Castro Mendes, a propósito da 71.ª edição do Festival de Cannes, que terminou no sábado.