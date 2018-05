Sporting

As medidas de coação dos 23 detidos por suspeita de agressão a jogadores do Sporting deverão ser conhecidas ainda hoje, revelou o juiz de instrução criminal do Barreiro (Setúbal), que já reiniciou os trabalhos do primeiro interrogatório judicial.

Em comunicado, o magistrado adianta que já se reiniciaram os trabalhos com as alegações dos defensores dos 23 detidos e promete nova comunicação aos jornalistas sobre o andamento dos trabalhos cerca das 12:30.

No domingo, o Ministério Público pediu a prisão preventiva de todos os arguidos, a que se seguiu o período de alegações, mas em que foi ouvido apenas um advogado.