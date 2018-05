Actualidade

Luís Castro vai ser o novo treinador do Vitória de Guimarães, ao assinar um contrato válido com o emblema da I Liga de futebol até ao final da época 2019/20, disse à Lusa fonte oficial dos minhotos.

Depois de ter confirmado, na semana passada, a saída do técnico José Peseiro, o clube vimaranense, nono classificado no campeonato 2017/18, preencheu a vaga no banco com o treinador de 56 anos, que, na época passada, levou o Desportivo de Chaves à sexta posição no campeonato, com 47 pontos.

Luís Castro está de regresso a um emblema que representou como jogador nas épocas 1985/86 e 1986/87 - conseguiu um quarto e um terceiro lugares na então I Divisão, respetivamente - e vai cumprir a terceira época seguida no principal campeonato nacional, já que, antes de rumar a Trás-os-Montes, fora sétimo pelo Rio Ave, em 2016/17.