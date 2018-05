Sporting

O Sporting revelou hoje ter pedido uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, e que vai reforçar as medidas de segurança na Academia, em Alcochete, e no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Em comunicado, os 'leões' dizem que, na sequência dos "gravíssimos acontecimentos ocorridos na Academia Sporting", tomaram várias medidas que "vigorarão até à conclusão da investigação do Ministério Público em curso e do processo de averiguações interno que logo se desencadeou".

O Sporting revelou que pediu uma "audiência urgente com o primeiro-ministro - que já foi aceite faltando agendar a data - para discutir todos os assuntos relacionados com o combate à violência no desporto, bem como as propostas que têm vindo a ser apresentadas ao longo do tempo pelo Sporting sobre esta matéria".