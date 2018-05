Actualidade

A videovigilância do Bairro Alto entrou em funcionamento há quatro anos, mas os comerciantes dizem que as câmaras instaladas não funcionam e queixam-se de inação da polícia, opinião que não é partilhada pela Junta de Freguesia.

O sistema de videovigilância do Bairro Alto foi instalado em maio de 2014, é composto por 27 câmaras que permitem a visualização de imagens em tempo real, entre as 18:00 e as 07:00, e que podem ser usadas como meio de identificação e prova.

Ana Santos trabalha há seis anos num bar na Travessa dos Fiéis e assistiu ao início da videovigilância no Bairro Alto. Volvidos quatro anos, considera que o dispositivo "falhou redondamente".