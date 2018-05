Actualidade

Cabo Verde quer que a candidatura do campo de concentração do Tarrafal a património da humanidade seja conjunta com Angola e Portugal, envolvendo a Guiné-Bissau, anunciou hoje o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.

Em declarações à agência Lusa, em Lisboa, Abraão Vicente revelou que a intenção do Governo é "fazer do campo de concentração uma espécie de campo internacional pela paz".

"Vamos apresentar uma candidatura que não retrata apenas o sofrimento e um certo estigma que existe sobre o ex-campo de concentração do Tarrafal. Queremos criar um projeto museológico que ensina aos cabo-verdianos, aos portugueses, aos angolanos, aos guineenses e ao mundo que passa por Cabo Verde o que nós, como povo, aprendemos com a existência de um campo de concentração no nosso território e criar um campo em que se possam promover diálogos pela paz", disse.