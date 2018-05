Óbito/Arnaut

O ex-coordenador do BE João Semedo lembrou hoje António Arnaut como um "insubmisso e permanente lutador pela liberdade, pela igualdade e pela justiça social", pedindo dignidade pelo exemplo deixado pelo pai do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em janeiro deste ano, João Semedo e António Arnaut lançaram o livro "Salvar o SNS - Uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a democracia".

Numa nota publicada na rede social Facebook, João Semedo considerou que António Arnaut, que morreu hoje em Coimbra, aos 82 anos, "será para sempre lembrado muito justamente como o 'pai do SNS'", mas sublinhou que o socialista "foi muito mais do que isso".