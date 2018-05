Actualidade

O Governo garantiu hoje estar a fazer "esforços para identificar possíveis soluções" para os investidores não qualificados de produtos financeiros do Banif, que se manifestam esta tarde no Funchal durante uma visita do primeiro-ministro, António Costa.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro diz ter decorrido na passada sexta-feira, nas instalações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), uma "reunião tripartida entre Governo, CMVM e ALBOA [Associação dos Lesados do Banif], a pedido desta".

No encontro, adianta, "foi analisado o trabalho em curso, feito pela CMVM, relativo às emissões e montantes comercializadas pelo Banif, em cumprimento das resoluções da Assembleia da República n.° 44 e 49/2018, trabalho esse essencial para perspetivar qualquer solução a encontrar para este grupo de lesados".