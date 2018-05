Óbito/Arnaut

O primeiro-ministro, António Costa, considerou que Portugal perdeu "uma grande referência da causa pública" com a morte, hoje, do "pai do Serviço Nacional de Saúde", António Arnaut.

"Portugal perdeu aquele que é o pai do nosso Serviço Nacional de Saúde, uma grande referência como governante, como deputado e democrata, como grande defensor da causa pública e que nos legou algo que é precioso e que é, seguramente, algo de mais importante que o 25 de Abril nos deixou, que é podermos ter um Serviço Nacional de Saúde que assegura acessibilidade universal tendencialmente gratuita para todos, independentemente das suas possibilidades económicas", acentuou António Costa à chegada ao aeroporto da Madeira.

António Costa fez esta declaração à chegada à Madeira, onde foi encerrar a cerimónia do Dia do Empresário Madeirense, organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).