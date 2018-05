Óbito/Arnaut

O PCP destacou hoje o empenho e intervenção do fundador do PS António Arnaut, que morreu hoje aos 82 anos, na "defesa de valores de Abril" na saúde e noutros direitos sociais consagrados na Constituição da República.

Em nota enviada às redações, o PCP expressou as condolências à família de António Arnaut e ao Partido Socialista, lembrando o "posicionamento antifascista" e a "participação em ações unitárias democráticas" do socialista, conhecido como "pai" do Serviço Nacional de Saúde.

O PCP sublinhou ainda a "intervenção institucional" e "o empenho" de António Arnaut "na defesa dos valores de Abril, nomeadamente no que toca à saúde e a outros direitos sociais e democráticos consagrados na Constituição da República Portuguesa".