Mundial2018

Os futebolistas Marcos Acuña, do Sporting, e Salvio, do Benfica, integram a lista de 23 convocados da seleção argentina para o campeonato do mundo, hoje divulgada pelo selecionador Jorge Sampaoli.

Acuña e Salvio permanecem na lista final, enquanto o médio Rodrigo Battaglia, do Sporting, foi um dos 12 excluídos pelo técnico argentino, juntamente com o avançado Mauro Icardi, do Inter Milão, e o médio Enzo Pérez (ex-Benfica).

Na convocatória liderada por Lionel Messi, do FC Barcelona, constam ainda os nomes de Otamendi (ex-FC Porto), Marcos Rojo (ex-Sporting) e Angel di Maria (ex-Benfica).