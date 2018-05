Óbito/Arnaut

O deputado bloquista José Manuel Pureza considerou que António Arnaut, falecido hoje, era "o melhor rosto do serviço público", um exemplo de "integridade absoluta" e um homem insubmisso que sempre lutou por um serviço de saúde democrático e público.

"Honrar a memória de António Arnaut é sermos totalmente insubmissos nos nossos combates como foi António Arnaut", disse José Manuel Pureza, considerando que o livro que o fundador do PS escreveu em coautoria com o médico do BE João Semedo mostra o "combate final da sua vida por um Serviço Nacional de Saúde [SNS] realmente democrático, público e igualmente acessível para todos".

O livro, com propostas para uma nova Lei de Bases da Saúde, "é, porventura, o grande desafio que deixa à nossa democracia", sublinhou o também vice-presidente da Assembleia da República.