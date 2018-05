Actualidade

A condutora do veículo que atropelou domingo seis peregrinos na Estrada Nacional 365, em Alcanena, foi hoje proibida de se ausentar da localidade onde reside pelo juiz de instrução, que determinou ainda a entrega voluntária da carta de condução.

Ouvida em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, depois de ter sido inquirida ao princípio da tarde pelo Ministério Público em Torres Novas, foram aplicadas à arguida, como medidas de coação, a proibição de se ausentar da localidade onde reside, no concelho de Torres Novas, e determinada a entrega voluntária da carta de condução, disse à Lusa fonte judicial.

A mulher, de 27 anos, detida domingo pela GNR no nó de acesso da A23 com a A1, depois do atropelamento seguido de fuga, foi levada, após a detenção, para o serviço de psiquiatria do Hospital de Tomar, pertencente ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, confirmou à Lusa fonte desta unidade de saúde.