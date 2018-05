Actualidade

Um juiz de Famalicão acusado de violência doméstica, por causa das "repetidas" injúrias, ameaças e expressões ofensivas que alegadamente dirigiu à ex-companheira por SMS e 'email', assumiu hoje a autoria das mensagens mas alegou que as mesmas foram descontextualizadas.

No início do julgamento, no Tribunal da Relação de Guimarães, o arguido disse que só conhecendo toda a sequência das mensagens trocadas é que se poderia perceber o real significado das mesmas.

Alegou ainda que o tipo de linguagem usado nas mensagens fazia parte da dinâmica do casal.