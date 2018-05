Actualidade

Os diretores de serviços, de unidades e coordenadores de valências do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) apresentaram hoje a suspensão de funções, em protesto contra a "degradação progressiva de vários serviços" no estabelecimento.

Os responsáveis dos diferentes serviços do CHTV apresentaram hoje, formalmente, "a suspensão imediata" das suas funções na direção dos serviços", por diversas razões "alicerçadas nos inúmeros problemas particulares de cada serviço", afirmam num documento a que a agência Lusa teve acesso.

"O desaparecimento completo da atividade do diretor clínico" e a "completamente inaceitável" (e "mais grave") substituição, "em manifestações públicas da vida clínica hospitalar pelo vogal executivo [do concelho de administração]", engenheiro [Francisco] Faro" é outro dos motivos apontados pelos subscritores do documento, dirigido ao diretor clínico e, por inerência do cargo, presidente da administração do CHTV, Cílio Correia.