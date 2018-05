Prémio Camões

O júri da 30.ª edição do Prémio Camões destacou hoje, em Lisboa, que a obra do vencedor, Germano Almeida, "atinge uma universalidade exemplar no que respeita à plasticidade de língua portuguesa".

O vencedor do Prémio Camões 2018 foi anunciado hoje, ao fim da tarde, em Lisboa, pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, após reunião do júri, que o acompanhou no anúncio.

De acordo com a ata do júri, a decisão de entregar o Prémio Camões do presente ano ao autor cabo-verdiano Germano Almeida foi feita por unanimidade, "pela riqueza de uma obra onde se equilibram a memória, o testemunho e a imaginação".