Sporting

Os órgãos demissionários do Sporting, Assembleia Geral e Conselho Fiscal, e o Conselho Diretivo reagendaram para quinta-feira uma reunião iniciada hoje em Alvalade e que durou cerca de quatro horas.

Segundo Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral, a reunião hoje realizada entre os órgãos demissionários e a direção liderada por Bruno de Carvalho foi essencialmente "de reflexão e muita serenidade".

"Apresentámos à direção do Sporting aquilo que são os nossos pontos de vista e propostas bem fundamentadas e baseadas naquilo que são os interesses dos sócios do Sporting e tivemos oportunidade de ouvir atenciosamente e com grande sentido de responsabilidade aquilo que a direção tinha para nos dizer", disse Jaime Marta Soares à saída da reunião.