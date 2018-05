Actualidade

A Sonae admitiu vir a colocar em bolsa a Sonae MC, o negócio na área de retalho alimentar, e a Sonae RP, a entidade que gere a propriedade imobiliária de retalho do grupo.

"O Conselho de Administração continua a analisar a possibilidade de listar parte do portefólio de retalho da empresa, no qual a Sonae manterá uma posição maioritária", indicou no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na segunda-feira à noite.

A Sonae adiantou que "o portefólio de retalho potencialmente sujeito à entrada em bolsa incluiria a Sonae MC, o negócio líder de