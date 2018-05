Actualidade

A Casa Branca lançou uma medalha alusiva à cimeira histórica, prevista para 12 de junho, entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte.

A medalha tem gravadas as imagens de Donald Trump e Kim Jong-un, identificado como "líder supremo", sobre um fundo composto pelas bandeiras norte-americana e norte-coreana.

A expressão "conversações de paz" encontra-se no topo da medalha, enquanto "2018" está inscrito na base. No verso pode ver-se a Casa Branca, o avião presidencial Air Force One e o selo oficial do Presidente norte-americano.