Expo98

Cinco anos depois da criação e integração da freguesia do Parque das Nações em Lisboa, atuais e antigos autarcas do concelho de Loures continuam a "sentir-se traídos e revoltados" com a perda do antigo território ribeirinho.

No final de 2012, a Assembleia da República aprovou a criação da freguesia do Parque das Nações, integrando territórios que foram requalificados para acolher a grande Exposição Mundial de 1998 (Expo'98) e que estavam distribuídos por duas freguesias do concelho de Loures (Sacavém e Moscavide) e uma de Lisboa (Santa Maria dos Olivais).

Mas, se esta alteração administrativa foi encarada com grande satisfação por parte dos moradores do Parque Nações, que durante muitos anos reivindicaram a criação de uma freguesia única que abarcasse todo aquele território, do lado de Loures ficou um sentimento de "revolta e incompreensão".