Expo98

A antiga ministra do Ambiente, Assunção Cristas, considera que a extinção da Parque Expo, há cinco anos, foi uma "decisão bem tomada", mas critica o município por não ter dado continuidade aos "elevados padrões de qualidade".

Ouvida pela agência Lusa no âmbito dos 20 anos da Expo'98, Assunção Cristas, que atualmente também é vereadora do CDS-PP na Câmara de Lisboa, considerou que "a decisão foi acertada", mas frisou que "era importante que a Câmara tivesse, de facto, assumido, como prometeu, todas as suas responsabilidades".

Lisboa abriu portas ao mundo em 22 de maio de 1998 com a inauguração da Exposição Mundial, que teve como tema "Os oceanos: um património para o futuro" e permitiu a regeneração da zona oriental, que estava abandonada.