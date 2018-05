Actualidade

A polícia tailandesa impediu hoje a realização de uma manifestação para exigir o restabelecimento da democracia na Tailândia, no quarto aniversário do golpe de Estado que levou os militares ao poder no país.

O protesto foi convocado pelo movimento "Queremos votar", que exige à junta militar do general Prayut Chan-Ocha a realização de eleições. Prayut anunciou um escrutínio um ano depois do golpe, em 2014.

Centenas de ativistas concentraram-se no recinto da universidade Thammasat, no centro da capital tailandesa, empunhando bandeiras do país e cartazes onde se podia ler: "Queremos votar. O poder pertence ao povo. O povo é dono do país", "Não temos medo".