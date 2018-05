Actualidade

O secretário-geral da ONU criticou fortemente o movimento fundamentalista xiita Hezbollah por funcionar como milícia armada e partido político no Líbano, e pediu que suspenda as atividades militares que exerce, dentro e fora do país.

"Num Estado democrático, continua a ser uma anomalia fundamental que um partido político mantenha uma milícia, sem responsabilidade perante as instituições democráticas e governamentais do Estado, mas com o poder de levar esse Estado à guerra", apontou António Guterres, no relatório enviado ao Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira.

Guterres pediu ainda ao Governo e às forças armadas do Líbano "que tomem as medidas necessárias para proibir o Hezbollah e outros grupos armados de adquirirem armas e que deixem de ser forças paramilitares".