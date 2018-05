Actualidade

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, defendeu hoje que o aumento de capital proposto aos acionistas vai permitir que os países africanos possam endividar-se com juros mais baratos que atualmente.

"Um aumento de capital do Banco permitiria emprestar a países de baixo rendimento com taxas concessionais, em vez de irem aos mercados e acumularem mais dívida com juros de 9 ou 9,5%, que são muito, muito altos, e muitas vezes em operações de curto prazo, quando comparadas com os empréstimos de longo prazo que os bancos multilaterais lhes oferecem", defendeu o banqueiro, na conferência de imprensa inaugural dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem esta semana em Busan, na Coreia do Sul.

"É aqui que o papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento se mostra crucial", defendeu Adesina, vincando que as recentes emissões de dívida pública nos mercados internacionais por parte de vários países africanos, como Angola, mostram confiança nas economias da região.