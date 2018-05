Actualidade

O Governo da Coreia do Sul anunciou hoje que vai disponibilizar 5 mil milhões de dólares em assistência financeira e cooperação económica com África nos próximos dois anos, tendo definido seis áreas prioritárias de investimento.

"A Coreia do Sul tem experiência em desenvolvimento económico e podemos aproveitar esta experiência para promover a cooperação económica com África, e também nas infraestruturas podemos dar uma vantagem competitiva, além de fortalecer o envolvimento do setor privado em áreas como as tecnologias e as 'smart cities', porque é nestas áreas que somos fortes", disse o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças coreano, Dong Yeon Kim.

Na conferência de imprensa conjunta entre o governante coreano e o presidente do BAD, que se seguiu à reunião entre os governadores do Banco e o Governo da Coreia do Sul, que decorreu hoje em paralelo aos Encontros Anuais do BAD, em Busan, Kim explicou que "os governantes africanos estiveram muito interessados na experiência de desregulamentação e reforma laboral".