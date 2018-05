Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a Organização para o Desenvolvimento Industrial nas Nações Unidas (UNIDO) assinaram um memorando de entendimento para aprofundar a colaboração e acelerar a industrialização dos países africanos.

O acordo, assinado durante os Encontros Anuais do BAD, que decorrem esta semana em Busan, na Coreia do Sul, facilita a cooperação entre estas duas instituições "em áreas de atividade conjunta e interesses partilhados, como o desenvolvimento da agroindústria, a economia circular, os parques eco-industriais, o investimento em inovação e tecnologia, o desenvolvimento do empreendedorismo, o comércio e o acesso a financiamento", lê-se no comunicado divulgado durante a assinatura do acordo.

A estratégia para a industrialização africana, lançada em 2005 depois de um trabalho conjunto do BAD com a UNIDO e a Comissão Económica para África das Nações Unidas, é um dos temas em destaque na edição deste ano dos Encontros, cujo tema principal é precisamente 'Acelerando a Industrialização de África'.