A consultora BMI Research considera que o crescimento dos empréstimos bancários em Angola mostra que "o pior já passou" para o setor financeiro, mas alertou que a recuperação será lenta devido ao crédito malparado e política monetária restritiva.

"O regresso do crescimento do crédito concedido a território positivo no final de 2017 mostra que o pior já passou para o setor bancário angolano e acreditamos que a recuperação vai continuar nos próximos trimestres", lê-se numa análise à banca angolana.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "o potencial de crescimento económico do país está cada vez mais promissor devido às reformas em curso do novo Presidente João Lourenço, que deverão melhorar o ambiente empresarial e atrair investimento".