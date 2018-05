Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou hoje que as eleições legislativas, previstas para 18 de novembro, estão a ser preparadas com alguma dificuldade, porque ainda não há apoios da comunidade internacional, parceiro na organização do processo.

"Neste momento, nós demos uma participação financeira que vai ser gerida pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), os outros parceiros da cooperação internacional comprometeram-se, mas até agora não há desembolso da parte internacional, só da nossa parte. Nós contribuímos com um montante de mais ou menos de dois milhões de euros e temos feito reuniões com os doadores e temos discutido de tudo em relação ao processo de organização das eleições", disse Aristides Gomes.

Segundo o primeiro-ministro guineense, que falava durante uma entrevista conjunta à Lusa, RTP e RDP, as eleições estão a ser preparadas como "habitualmente".