A Câmara da Covilhã pretende que o Regadio da Cova da Beira seja alargado a toda a margem direita do rio Zêzere e vai transmitir essa reivindicação ao Governo, anunciou hoje a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

"Esta exigência prende-se com a possibilidade de aumentar a produtividade de várias explorações agrícolas, estimular a cultura de novos pomares de pêssego e de explorações de agropecuária", aponta esta autarquia do distrito de Castelo Branco.

De acordo com a nota, o alargamento do perímetro do Regadio da Cova da Beira abrange toda a margem direita do rio Zêzere, desde que se entra no concelho da Covilhã até à zona da aldeia do Ourondo.