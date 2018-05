Actualidade

Madrid, 22 mai (EFE) - O ex-ministro e ex-presidente da Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana e cinco outras pessoas foram detidos em Valência, numa operação contra o branqueamento de capitais e apropriação indevida de dinheiros públicos, anunciaram as autoridades espanholas.

Segundo fonte ligadas à investigação citadas pela agência de notícias espanhola EFE, a operação é dirigida pela Unidade Anticorrupção e pelo 8.º juiz de instrução de Valência.

As mesmas fontes acrescentaram que Zaplana, que foi ministro do Trabalho durante o governo do Partido Popular de José Maria Aznar, foi detido por suspeitas dos crimes de branqueamento, desvio de fundos e desfalque.