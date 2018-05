Actualidade

Joanesburgo, 22 mai (Lusa) ­- O departamento de estudos económicos do Standard Bank considerou hoje que a recente emissão de 3 mil milhões de dólares em títulos de dívida pública foi "um sucesso" e que potencia a entrada de capitais.

De acordo com uma nota de análise enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, os analistas do Standard Bank escrevem que "o sucesso do Governo na emissão de 3 mil milhões de dólares em dívida pública mostra que há uma procura latente pelos títulos angolanos que pode potenciar a entrada de capitais" no país.

O Governo de Angola colocou no mercado 3 mil milhões de dólares em dívida pública, com 1.750 milhões emitidos a 10 anos com juros de 8,25%, e mais 1.250 milhões a 30 anos com juros de 9,375%.