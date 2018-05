Óbito/Arnaut

O Governo dos Açores cancelou hoje eventos públicos com a presença de membros do executivo em virtude do luto nacional, na sequência da morte de António Arnaut, na segunda-feira.

"Em virtude do luto nacional decretado na sequência do falecimento de António Arnaut, o Governo dos Açores não terá eventos de caráter público neste dia", diz nota do executivo da região.

O Governo aprovou na segunda-feira um decreto que declara um dia de luto nacional, hoje, pela morte do fundador do PS António Arnaut.